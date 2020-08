Rieti, congelate 21 mila cartelle esattoriali

Alessandro Toniolli 26 agosto 2020 a





In provincia di Rieti 21.000 cartelle esattoriali “congelate” a causa del Covid; per quanto riguarda i Comuni se ne stimano 2.400 per infrazioni del codice della strada e 1.600 per Imu, Tasi, Tari ed altri tributi comunali. L’assessore al Bilancio del Comune capoluogo, Claudio Valentini, non mostra timori: “Ho fatto tutto il possibile cercando di mettere le casse comunali e il bilancio più al sicuro possibile proprio perché nessuno può sapere cosa accadrà in autunno. Da qui un bilancio improntato ad un'assoluta prudenzialità”. I dati più recenti forniti dall’amministrazione finanziaria stimano nel Lazio in un milione 171 mila 500 il totale delle cartelle sospese. Si tratta di cartelle per le quali era già in essere la rateizzazione al momento dello scoppio della pandemia. Sospese in un primo tempo con il decreto Cura Italia fino al 31 maggio, sospensione poi estesa con il decreto Rilancio fino al 31 agosto, ora è stata prolungata con il decreto agosto al 15 ottobre. Per chi usufruisca del saldo e stralcio, invece, il pagamento slitta al 10 di dicembre.