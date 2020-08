25 agosto 2020 a

Un nuovo caso di coronavirus in provincia di Rieti. Si tratta di una donna di 30 anni, residente a Fara in Sabina, di rientro da una vacanza a Riccione. Attualmente i positivi in Sabina sono 33, con 122 persone in isolamento (zero sintomatici) e 8 che sono usciti dal periodo di quarantena.