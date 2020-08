Rieti, gli imprenditori agricoli della Porrara dicono no al piano di urbanizzazione

Alessandro Toniolli 25 agosto 2020 a

Non si ferma il dibattito attorno al piano quadro della zona adiacente a via Porrara. Dopo la politica e le associazioni dei proprietari dei terreni interessati è la Copagri, associazione di rappresentanza del mondo agricolo, a dire la sua. L’associazione sceglie di non entrare nelle questioni strettamente tecniche e procedurali per offrire invece alcune considerazioni che partono dalla valutazione dei piani di utilizzo del territorio in questione come strumenti “pensati molto tempo fa e che si basano su una realtà profondamente diversa da quella attuale” e che, per questo, non vedono il “consumo di territorio come un serio problema”. Ciò sarebbe suffragato “dall’ultima relazione Ispra sulle conseguenze che la sostituzione della superficie naturale con quella artificiale comporta: aumento delle temperature, aumento della concentrazione di anidride carbonica atmosferica, diminuzione della capacità di assorbimento delle acque e della loro relativa gestione, diminuzione degli spazi verdi destinati alla funzione di parco e a funzioni produttive”. Si passa poi a considerare il “costante calo demografico” a Rieti, ormai considerato strutturale visto “il numero dei matrimoni, l’emigrazione dei giovani e la precarietà della struttura universitaria”. La conseguenza sarebbe “l’aumento dei vani utili non utilizzati”, che porterebbe un “vertiginoso calo dei valori fondiari”. Evidenziando inoltre che “la produttività del settore industriale vede ormai la città in una posizione stagnante con un territorio, anche se parzialmente comunale, in effettivo degrado”, la Copagri sottolinea come “le superfici usate si debbano riutilizzare attraverso demolizioni e ricostruzioni, considerando anche l’opportunità se non la imperante necessità del cambio d’uso del territorio”. A proposito di zone urbane da valorizzare, si fa l’esempio del centro storico dove “il degrado diventa di giorno in giorno sempre più mal sopportato sia da chi vi risiede che da chi lo visita” e anche per questo “sottrarre superfici libere a nuove costruzioni se non imperativamente necessarie” viene considerato “inutile e dannoso”. Da associazione agricola Copagri evidenzia poi “la presenza in zona Porrara di realtà agricole produttive che spesso producono un reddito minimo per famiglie che nell’agricoltura si sono dovute rifugiare vista l’assenza di opportunità lavorative”. Infine si auspica l’utilizzo del “superbonus 110% statale per raggiungere l’obiettivo posto nel 2050 di consumo zero del territorio”. Un punto di vista che arricchisce il dibattito, ricordando sempre le famiglie che da anni pagano tasse su terreni considerati edificabili pur senza esserlo.