Terremoto, tante sedie lasciate vuote dai familiari delle vittime

24 agosto 2020 a

a

a

Piena l’area riservata alle istituzioni, poche, pochissime le sedie occupate dai familiari delle vittime del terremoto di Amatrice. Ricorre oggi il quarto anno dal giorno zero, dalla devastazione. Le macerie che ancora impolverano il cratere e le strade che stanno tornando percorribili, pesano sui cuori di chi nel sisma ha perso tutto. Ma non la rabbia che li ha portati evidentemente a non occupare i posti loro riservati nel campo da calcio dove si sta celebrando la messa. Lo ha ribadito al premier Conte una di loro, e lo annuncia un cartello strappato male alle porte di Amatrice, sulla SS4, che invita i politici a inginocchiarsi ai terremotati. Si annuncia la svolta, si prevede una accelerazione nella ricostruzione. Ma qui, ad Amatrice l’ottimismo è oggi come il cielo che si posa sul campo verde, offuscato dalle nuvole.