Terremoto, vescovo Pompili: "Non vogliamo morire di aiuti, ma vivere di risorse"

24 agosto 2020 a

a

a

"Dalle terre mutate dal terremoto, dunque, può venire qualcosa di buono. A condizione che non si abbassi lo sguardo. È tempo di rialzare gli occhi, senza sudditanza e senza arroganza. Non vogliamo morire di aiuti. Vogliamo semmai vivere di risorse. Le nostre, in particolare: l’acqua, quella che disseta Roma; l’aria ancor più rarefatta e pura ai tempi del virus; la terra, una sterminata possibilità di vita". Lo ha detto mons. Pompili, vescovo di Rieti, nell’omelia della messa celebrata ad Amatrice e riportata dal Sir per i 4 anni dal terremoto del Centro Italia.