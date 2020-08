Emergenza Coronavirus, 4 nuovi casi e anziana morta a Rieti

24 agosto 2020 a

Quattro nuovi casi di coronavirus e un decesso in provincia di Rieti. I nuovi contagi riguardano un uomo di 45 anni, la cui moglie era già risultata positiva, e dei suoi 2 figli: un ragazzo di 13 anni e un altro ragazzo di 17. Il quarto caso è quello di una donna di 59 anni, la madre di una donna già positiva. I quattro sono tutti domiciliati a Rieti. La Asl di Rieti comunica poi il decesso di una 83enne di Rieti affetta da pluripatologie, che era ricoverata in una struttura sanitaria di Roma. Attualmente i positivi sono 32, con 120 persone in isolamento (sintomatici 0) e 14 che invece sono usciti dal periodo di quarantena.