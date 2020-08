Terremoto, il premier Conte è arrivato ad Amatrice. La gente: "Basta promesse"

24 agosto 2020 a

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è arrivato al campo sportivo Paride Tilesi di Amatrice per partecipare alla celebrazione della Santa Messa in suffragio delle vittime del sisma del 24 agosto 2016, presieduta dal vescovo di Rieti, monsignor Domenico Pompili. Arrivando al campo il presidente si è intrattenuto per alcuni secondi con una residente che gli ha più volte ripetuto: "Siamo stanchi delle promesse, voglio risposte dal presidente. Voglio parlare con il presidente". Conte ha assicurato: "Verrò a casa sua, ne parleremo dopo la celebrazione. Capisco la sua insoddisfazione". Alla celebrazione, oltre a tanti cittadini della città laziale, partecipano anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il capo dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ed il commissario alla ricostruzione, Giovanni Legnini.