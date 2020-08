Incidente in moto ad Accumoli: gravi il coordinatore provinciale di Forza Italia Sandro Grassi e la moglie

24 agosto 2020 a

Incidente nel pomeriggio del 23 agosto sulla Salaria all'altezza di Accumoli. Una moto, per cause che sono ancora da accertare, si è scontrata con una vettura condotta da una donna. Feriti in maniera grave moglie e marito che erano in sella alla due ruote. Si tratta del coordinatore provinciale di Forza Italia, ed ex sindaco di Antrodoco, Sandro Grassi e della coniuge. Sono stati entrambi trasferiti in elicottero al policlinico Gemelli di Roma. Le loro condizioni sono gravi e la prognosi è riservato. In ogni caso, da quello che si è appreso non sono in pericolo.

Appena si è diffusa la notizia sono stati numerosi i messaggi di vicinanza bipartinsan arrivati all'ex sindaco e a sua moglie.