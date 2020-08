Mentana, lavori di adeguamento all'istituto "Città dei bambini"

24 agosto 2020 a

a

a

La Giunta comunale di Mentana ha approvato il piano dei lavori di “adeguamento e adattamento funzionale dei 3 edifici scolastici afferenti l’I.C. “Città dei Bambini” di Mentana, con sede in via San Giorgio (Edifici A e B) e via Brunelleschi” per un costo complessivo di 110 mila euro, fondi provenienti dal Miur per l’emergenza covid 19. Per quanto riguarda gli interventi che verranno effettuati, si procederà con la demolizione della tramezzatura e fusione delle aule poste al primo piano (aule n° 129 A e 129 B) del padiglione A di via San Giorgio (la tramezzatura era stata realizzata successivamente). Si ripristineranno i pavimenti e finiture in corrispondenza dei tramezzi da demolire e si chiuderà con una tramezzatura in cartongesso la sala riunioni (aula blu) posta al primo piano sempre del padiglione A di via San Giorgio. Altri lavori riguarderanno i servizi igienici, la realizzazione di una parete mobile/manovrabile insonorizzata per la separazione dell'aula polifunzionale ubicata al piano terra dell'edificio scolastico di via Brunelleschi, con la creazione di due aule con accesso indipendente. Il progetto prevede anche delle migliorie delle aree esterne con l’apertura dell’accesso per disabili su via San Giorgio e la realizzazione di una rampa in CLS, con installazione di parapetti e di un cancello in ferro (compreso citofono e sistema di apertura automatica). Infine si ripristinerà la pavimentazione e verrà messa in sicurezza la scala esterna in corrispondenza dell’uscita della mensa (sede via San Giorgio), per la creazione di percorsi diversificati in entrata e in uscita.