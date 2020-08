Carenza idrica nel Cicolano, Aps prova ad accordarsi con il consorzio marsicano

Luigi Spaghetti 23 agosto 2020 a

a

a

Acqua Pubblica Sabina sta affrontando con grande determinazione la situazione relativa alla zone servite dal Consorzio Acquedottistico Marsicano. In particolare, a causa della riduzione di fornitura da parte del sistema acquedottistico abruzzese, si registra una carenza idrica nei centri abitati dei Comuni di Pescorocchiano, Fiamignano, Borgorose, Petrella Salto, Marcetelli, Collalto Sabino, Collegiove, Nespolo.

Nell’immediato, Aps sta intervenendo per garantire all’intera zona il servizio minimo, attraverso chiusure dei serbatoi e turnazioni del flusso idrico, oltre all’istituzione di un servizio di approvvigionamento con autobotti. Inoltre, per quanto attiene ai territori dei Comuni di Petrella Salto e Fiamignano, Aps sta supplendo a parte delle necessità attraverso il sollevamento dell’impianto di Cittaducale.

Gli interventi attuali, però, non possono rappresentare la soluzione definitiva ai problemi decennali derivanti dall’approvvigionamento dal sistema Cam. A livello strategico e di prospettiva è stato possibile avviare un’interlocuzione con la società Cam finalizzata ad affrontare il tema annoso della scarsa disponibilità di acqua, nel periodo estivo, verso gli acquedotti del territorio della Regione Lazio. A tal proposito si è tenuto un incontro tra Aps, Cam ed Ersi – Ente regionale di servizio idrico – alla presenza del presidente di Aps, Maurizio Turina. Dall’incontro è emersa la volontà di mettere in campo un’iniziativa comune tra Ato3 ed Ersi che preveda anche l’istituzione di un tavolo di coordinamento con il coinvolgimento dei gestori Aps e Cam finalizzato a garantire la corretta quantità di acqua per il territorio laziale da parte del sistema acquedottistico abruzzese.

“Gli ex acquedotti regionali sono di nostra gestione soltanto dal primo luglio scorso – spiega il presidente Maurizio Turina – ma è bene sottolineare che grazie ad Aps, il Lazio e il Reatino può presentarsi come interlocutore unico e certamente più forte e strutturato di fronte al sistema abruzzese, superando il problema annoso della frammentazione del territorio e della mancanza di dialogo con i Comuni della zona. Abbiamo iniziato a lavorare per raggiungere un nuovo e più efficace accordo con il Cam per centrare l’obiettivo di introdurre procedure operative e sistemi tecnologici di ultima generazione utili a garantire una maggiore portata e costanza nell’erogazione del flusso idrico, riducendo i disservizi che da decenni affliggono in particolar modo l’area del Cicolano” conclude Turina.