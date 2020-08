Fara Sabina, elezioni comunali. Nessuna sorpresa: la corsa sarà a quattro

23 agosto 2020 a

I giochi sono chiusi. Nel pomeriggio di ieri sono scaduti i termini per la presentazione delle liste che i prossimi 20 e 21 settembre si contenderanno il Comune di Fara Sabina. Quattro gli schieramenti in campo, per altrettanti candidati a sindaco, ampiamente anticipati nei giorni scorsi e, di fatto, già in campagna elettorale da settimane. Nessuna sorpresa dell’ultimo minuto, nessuna “lista di disturbo” – qualcuno ci aveva provato in questi giorni – tutti schieramenti ufficiali, a sostegno di candidati nettamente schierati, da una parte e dall’altra. Indipendentemente da quale sarà la numerazione che il sorteggio attribuirà alle liste, si fronteggeranno, in ordine di cavalleria, Daniela Simonetti e il suo progetto civico “Il Ponte”, Roberta Cuneo con la lista “Uniti per Fara”, sostenuta dai partiti di centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, più il movimento civico “Fara Protagonista” capitanato da Giacomo Corradini), Marco Marinangeli con l’associazione “Noi Fara” (nella quale figura anche l’ex sindaco Davide Basilicata, fatto cadere lo scorso giugno), Vincenzo Mazzeo con la lista “Fara Merita”, sostenuta dai partiti di centrosinistra (Pd, Sinistra Italiana, Partito socialista e Comunisti) e dal Movimento 5 Stelle. Una sfida già iniziata, e accesa dalla campagna elettorale, che al netto delle restrizioni imposte dal Coronavirus non manca di regalare scontri anche accesi tra le parti.

Parti che ieri, intanto, hanno formalizzato le candidatura, ribadendo il reciproco sostegno a questo o quel candidato. “Dopo un percorso lungo e impegnativo, la coalizione Fara Merita ha presentato la sua lista, fortemente innovativa sia perché costruita all’interno di un progetto politico condiviso tra le forze del centrosinistra e il Movimento 5 Stelle, sia per le idee proposte, sia naturalmente per la qualità delle candidature – scrive in una nota il segretario dem di Fara Sabina, Stefano Agneni, anche con l’intento di spazzare via le non poche polemiche sorte attorno alla decisione di sostenere proprio Mazzeo - in questi mesi le nostre decisioni sono state sempre prese in maniera trasparente e concertate all’interno degli organi preposti”.

Dall’altra parte l’associazione Noi Fara annuncia l’arrivo di una campagna elettorale fatta “dei soliti slogan vuoti di finte liste civiche che spariranno non appena finite le elezioni, che sono a metà tra il copia-incolla ed il libro dei sogni. Noi Fara, che nasce anche per combattere questa visione dilettantesca della politica, ha l’ambizione di proseguire e migliorare il lavoro di governo fatto in questi ultimi 9 anni. Continueremo a studiare le necessità della nostra città, cogliendo le opportunità, ascoltando i cittadini, programmando minuziosamente lavori, interventi, spese e investimenti”. Lo scontro è appena cominciato.