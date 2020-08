Castelnuovo di Farfa elezioni comunali, Luca Zonetti corre senza rivali per il bis

23 agosto 2020 a

Corsa solitaria per il sindaco uscente di Castelnuovo di Farfa Luca Zonetti. Per il dipendente Ater e storico portiere di diverse squadre di calcio sabine la strada verso la riconferma è in discesa. l'unico suo avversario sarà il quorum. Zonetti aveva annunciato da settimane la volontà di ricandidarsi. Fino alle 12 di sabato 22 si è atteso per vedere se c'erano sfidanti. Ma oltre alla lista "Insieme per Castelnuovo" non ne sono state protocollate altre.

Lista”Insieme per Castelnuovo”. Candidato sindaco: Luca Zonetti. Candidati consiglieri: Loredana Aureli, Valerio Ciferri, Romina D’Ascenzi, Emiliano Di Nicola, Alessio Diamanti, Enzo Mei, Stefano Mei, Paola Pingi, Francesca Salzeri, Michela Valentini.