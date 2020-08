Elezioni comunali, a Montebuono corsa a tre per il dopo Morganti

23 agosto 2020 a

a

a

Saranno in tre a contendersi la poltrona lasciata libera dal sindaco uscente Fausto Morganti che ha deciso di non ricandidarsi. Sarà battaglia elettorale a Montebuono dove hanno presentato la sua candidatura due esponenti di rilievo della politica montebuonese: Mariella Mariani e Claudio Antonelli. Clamorosamente tuttavia a pochi minuti dal termine per la presentazione delle liste ha depositato la lista anche "L'altra Italia", movimento che propone liste specialmente nei comuni piccoli. E' stata una sorpresa tanto che in paese nessuno sapeva nulla e i nomi della lista non sono stati nemmeno diffusi. Il candidato sindaco è Marco De Angelis.

Lista “Progetto Montebuono”. Candidata sindaco Mariella Mariani. Candidati consiglieri: Giuliana Battistelli, Mario Caraffa, Matteo Colasante, Katia della Ciana, Umberto Francescangeli, Rita Renzi, Anna Rita Santori.

Lista “Insieme nel Futuro”. Candidato sindaco Claudio Antonelli. Candidati consiglieri: Paola Accossato, Piero Altissimi, Luca Antonelli, Giuseppina Bernacchia, Carlo Lilli, Alberto Luchetti, Roberto Luchetti, Mirko Petrucci, Damiano Ruggeri.