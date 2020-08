Elisa Sartarelli 22 agosto 2020 a

Incendi, va fuoco uliveto tra Montopoli e Fara Sabina.

L'incendio è divampato da circa 30 minuti tra via Rovane e la strada provinciale che porta a Bocchignano, frazione di Montopoli di Sabina. Sta bruciando un uliveto. Purtroppo il vento non facilita le operazioni di spegnimento e l'incendio sembra abbastanza esteso.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco del distaccamento di Poggio Mirteto. L'area percorsa dal fuoco è piuttosto estesa. Sul posto già i Carabinieri, la Protezione Civile locale e i Vigili del Fuoco. Il sindaco Andrea Fiori informa gli abitanti di Montopoli di Sabina di non transitare al momento in via Rovane.