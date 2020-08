22 agosto 2020 a

Autostrada, incidente sull'A1 tra Ponzano e Magliano Sabina: 7 chilometri di coda.

Lo scontro che ha coinvolto due auto si è verificato nei pressi dello svincolo Ponzano/Soratte. Inizialmente è stato chiuso il traffico. Attualmente secondo quanto riferisce Astral Infomobilità, il servizio informazioni della Regione Lazio per i viaggiatori e per i trasporti, si circola solo su una delle corsie di sorpasso in direzione Firenze. Si è formata una coda di 7 chilometri. Il traffico è rallentatissimo. Sul posto anche la polizia stradalke. Entrata consigliata verso Firenze: Magliano Sabina. Uscita consigliata provenendo da Roma: Fiano Romano su A1 Diramazione Roma Nord - GRA.