Fara Sabina elezioni comunali. Quattro liste in campo: tutti i nomi dei candidati

Paolo Giomi 22 agosto 2020

Nessuna sorpresa né modifica dell’ultima ora. Con la chiusura dei termini prestabiliti per la presentazione delle liste elettorali, a Fara Sabina saranno dunque quattro le liste che i prossimi 20 e 21 settembre si contenderanno lo scranno più alto del secondo Comune della provincia. Ufficializzate dunque le squadre a sostegno, rispettivamente, dei candidati a sindaco Daniela Simonetti, Roberta Cuneo, Marco Marinangeli e Vincenzo Mazzeo, già anticipate in anteprima nei giorni scorsi dal Corriere di Rieti. Per quanto riguarda la numerazione delle liste, nei prossimi giorni si provvederà ad un sorteggio tra le quattro fazioni in gara. Di seguito l’elenco delle liste con tutti i candidati al consiglio comunale

PATTO CIVICO “IL PONTE” Candidato sindaco Daniela Simonetti Candidati consiglieri Giorgio Rosati, Donatella Mangiapelo, Tebaldo Lazzari, Valentina Bianchilli, Mirella Bianchini, Franco Gentili, Michael Lorenzini, Enza Pietrangelo, Nicoletta Giuli, Massimo Griscioli, Ivano Fioravanti, Valeria Crescenzi, Demis Simei, Tamara Fioravanti, Andrea Diddoro, Gabriella Raulli

LISTA “UNITI PER FARA” Candidato sindaco Roberta Cuneo Candidati consiglieri Giacomo Corradini, Fabio Bertini, Simone Fratini, Chiara Costantini, Paola Trambusti, Mauro Pinzari, Fabio Foresi, Eleonora Oppes, Cristian Mechelli, Giorgia Simonetti, Pamela Martini, Cristina Di Felice, Sabrina Gervasoni, Benedetta Raponi, Antonino “Tony” La Torre, Giulia Silvi

LISTA “NOI FARA” Candidato sindaco Marco Marinangeli Candidati consiglieri Davide Basilicata, Maria Di Giovambattista, Marco Marcotulli, Matteo Mancini, Angelo Salvati, Emiliano Casella, Monica Serpietri, Paolo Foglietta, Beatrice Righetti, Robert Mereuta, Elisabetta Onori, Giorgio Giovannelli, Anna Linda Soldati, Marco Biancolini, Giorgia Santarelli, Luca Teodori

LISTA “FARA MERITA” Candidato sindaco Vincenzo Mazzeo Candidati consiglieri Alessandro Bielli, Cinzia Giovannini, Franco Cipriani, Carlo Desideri, Lara Scipioni, Mabel Moretti, Alessandro Spaziani, Martina Simonetti, Carlo Alberto Dominici, Mauro Trevale, Tommaso Vicinelli, Fabrizio Mei, Antonella Fronzetti, Antonella Selli, Claudia Civica, Simona Mancini.