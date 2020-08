22 agosto 2020 a

Coronavirus, nessun nuovo caso a Rieti, 131 persone in quarantena.

E' stato diffuso il bollettino sanitario della Asl di Rieti sull'emergenza coronavirus del 22 agosto. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Sono 131 le persone in quarantena, tra loro non ci sono sintomatici, in 20 sono usciti dalla sorveglianza domiciliare. I positivi in provincia di Rieti restano dunque 25.

Gli operatori del Servizio di Igiene pubblica della Asl di Rieti, monitorano giornalmente i casi sul territorio ed effettuano le indagini epidemiologiche necessarie alla valutazione e verifica di eventuali casi sospetti. "La Direzione Aziendale della Asl di Rieti ricorda a tutti i cittadini che è necessario attenersi scrupolosamente alle misure di prevenzione e contenimento del virus Covid-19: indossare la mascherina, mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro, lavarsi spesso le mani e utilizzare il gel igienizzante", si chiude il bollettino