Monterotondo, corsa contro il tempo per l'inizio delle scuole

22 agosto 2020 a

a

a

Il 14 settembre si avvicina e in attesa delle indicazioni del ministero, Monterotondo si sta preparando, o sta cercando di farlo, per l’avvio del nuovo anno scolastico. Sono iniziati questa settimana gli interventi di edilizia scolastica leggera (adeguamento funzionale delle aule) che “potranno garantire il rientro a scuola in base alle disposizioni legate all'emergenza da covid-19” ha assicurato il sindaco Riccardo Varone che aggiunge: “Gli uffici Lavori pubblici, che ringrazio di cuore, coordinati dalla tenacia e precisione della vicesindaca, Isabella Bronzino, hanno lavorato incessantemente per definire i progetti definitivi e affidare i lavori necessari nei 4 istituti comprensivi della nostra Città”.

Essendo partiti con discreto anticipo si è convinti che i lavori verranno terminati prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. “Le esigenze di rimodulazione delle classi e degli spazi scolastici sono stati concordati con i dirigenti scolastici e con i responsabili della sicurezza di ogni scuola – ha sottolineato Varone - saranno settimane intense di lavoro, ma come annunciato ormai qualche mese fa ci faremo trovare pronti per il 14 settembre e per il rientro in classe dei nostri ragazzi e ragazze”.

Lavori a parte, i genitori continuano ad avere dubbi e paure. Per questo Varone ha promesso “incontri pubblici e/o dirette Facebook” per “prepararci al rientro a scuola e affrontare con tutti i genitori i temi più complessi dopo questa incredibile emergenza, che purtroppo non sembra cessare”. Intanto l'assessore alla scuola, Matteo Garofoli, ha annunciato, grazie al lavoro dell'ufficio Politiche educative, l'apertura dei nidi comunali per l'8 settembre e della materna comunale "Renato Borelli" il 14 settembre. Intanto è attivo il modulo online per le iscrizioni allo scuolabus, che avrà capienza ridotta e dovrà rispettare i protocolli covid-19. Per la mensa scolastica sarà aggiornato il sistema Ecivis Monterotondo tra qualche giorno e permetterà a tutti i genitori di effettuare l'iscrizione.