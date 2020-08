Tramonto in cima al Monte Soratte e spettacolo di danza in notturna

21 agosto 2020 a

a

a

Tramonto e spettacolo di danza in notturna. Sarà questo l’escursione organizzata per oggi sul monte Soratte con partenza alle 17,30 da Sant’Oreste, da William Sersanti, guida ambientale escursionistica iscritta al registro nazionale Aigae. Come il gigantesco dorso di un drago addormentato, il monte Soratte si erge imponente e solitario nella media valle del Tevere, rompendo la linearità della verde pianura e dei campi coltivati: sembra un’isola incantata, che osserva silenziosamente tutto ciò che vi è intorno.

L’escursione sarà impreziosita dalla visita guidata al magnifico eremo di San Silvestro (apertura straordinaria per il gruppo) e, dopo il tramonto, dallo spettacolo di danza “Orme”, che si terrà nel cortile del santuario di Santa Maria delle Grazie, eccezionalmente fruibile per l’occasione. L’iniziativa è parte integrante del festival artistico “Tracce – Tracks – Trail”, ideato e diretto da Ilaria Paccini.

L’escursione presenta un dislivello di 300 metri, dura 6 ore per un percorso ad anello di 5 chilometri e mezzo. Necessari la torcia, gli scarponcini da trekking, zaino, acqua, cena al sacco, mascherina anti Covid e indumenti caldi. La quota individuale, di 15 euro, include la visita guidata all’eremo di San Silvestro, curata dall’architetto Francesca Zozi.