Incidente sulla Salaria a Rieti, il centauro morto è un romano di 56 anni.

E' stato identificato l'uomo che nel pomeriggio ha perso la vita nell'incidente che è avvenuto sulla Salaria all'altezza del bivio per Fonte Cottorella. L'uomo era privo di documenti e i carabinieri ci hanno messo un po' a risalire al suo nome. Si tratta di un romano, S. V. le iniziali, del 1964 che era in sella alla Harley Davidson che si è scontrata, per cause che sono ancora da accertare, con una Fiat Seicento condotta da una donna, sempre di Roma, che è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale de' Lellis.

Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri di Rieti.