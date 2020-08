Incidente a Rieti, auto contro moto: un morto e un ferito grave

21 agosto 2020 a

Incidente, auto contro moto: un morto e un ferito grave.

Drammatico il bilancio dell'incidente che è avvenuto intorno alle 16,30 sulla Salaria all'altezza del bivio per Fonte Cottorella. Per cause che sono ancora da accertare un'automobile si è scontrata con una moto che viaggiava in direzione Rieti. Ad avere la peggio è stato il motociclista che è deceduto. Non si conosce ancora l'identità perché da quello che si è appreso era privo di documenti. Nell'incidente è rimasta ferita un'altra persona che è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale de Lellis di Rieti. Sul posto le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.