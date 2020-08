21 agosto 2020 a

Rieti, morto Pompeo Pacifici: mondo del rugby in lutto,

Lo scorso 19 agosto, all'età di 74 anni, Pompeo Pacifici ha passato la palla per l'ultima volta. Fondatore della Young Rieti Rugby club, pilastro del rugby nel territorio Reatino.

Pompeo Pacifici non aveva certo bisogno di presentazioni, e la sua scomparsa lascerà un segno indelebile tra i tanti ragazzi che hanno avuto la fortuna ed il privilegio di conoscerlo. A lui il ricordo commosso di tanti rugbisti, giovani e non che ne delineano la grandezza d'animo e la tenacia di uomo di sport. Per generazioni intere di sportivi è stato un punto di riferimento.