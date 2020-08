Fara Sabina elezioni comunali, Danilo Maestri rinuncia alla candidatura

Paolo Giomi 21 agosto 2020 a

Danilo Maestri ufficializza la sua uscita dalla prossima contesa elettorale. Come anticipato ieri dal Corriere di Rieti, il leader del movimento civico “SceltaLibera” non concorrerà da candidato in nessuna lista, né in quella a sostegno di Vincenzo Mazzeo né nelle altre. “In questi ultimi mesi ho cercato di dare continuità alla attività svolta in questi anni come consigliere comunale – spiega l’ex consigliere comunale di Fara Bene Comune - ma con rammarico devo dire che non si è riusciti a progettare quello che auspicavo: vera condivisione in un progetto politico unitario, libero da vecchi schemi e da tutti i rancori del passato. Queste difficoltà erano sicuramente ben note a tutti - in particolar modo ai veterani della politica - e ciò nonostante si è scelto di far terminare prematuramente l'amministrazione Basilicata, con il rischio concreto di ritrovare gli stessi attori di quel governo a distanza di pochi mesi sulle stesse poltrone, tanto da far nascere il dubbio di un accordo già preso”. Il riferimento è a chi, nelle vecchie fila della minoranza, ha ratificato le dimissioni insieme ai 7 consiglieri di maggioranza, sancendo così la caduta del consiglio e il commissariamento dell’ente. “Il fattore scatenante della mia scelta non è mai stato il singolo nome del candidato sindaco – che, comunque, a mio avviso doveva essere individuato con almeno alcuni requisiti amministrativi e politici e non soltanto per lunga militanza in partiti di centro sinistra, tra l’altro sempre con scarsi risultati elettorali - bensì il metodo, poco chiaro, con cui ci si è arrivati, frutto di un lavoro sempre portato avanti sotto traccia e con poca trasparenza, vero cancro della vita politica del nostro territorio – prosegue Maestri - ho deciso di non candidarmi ma ciò non vuol dire uscire dalla scena politica, anzi questa battuta di arresto ad oggi mi servirà per affrontare le sfide del domani con maggior passione e concretezza”.