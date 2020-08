21 agosto 2020 a

Terminillo, escursionisti si perdono nella notte. Salvati dal soccorso alpino.

Sul Monte Terminillo è intervenuta la stazione di Rieti del Soccorso Alpino, anche in questo caso per ricercare e recuperare due escursionisti dispersi. I due sono stati ritrovati bloccati in un canalone sul versante nord del Terminillo, impossibilitati a proseguire per via del buio. I tecnici del Soccorso Alpino si sono calati dall'alto con delle corde, hanno assicurato i due con un imbrago e successivamente li hanno calati su un sentiero sottostante. Fortunatamente nonostante lo scarso equipaggiamento e le oltre due ore rimasti immobili al freddo nel canalone, i due non hanno riportato conseguenze fisiche. Sul posto a supporto delle attività anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri Forestali e il personale sanitario del 118.