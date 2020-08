Rieti, iniziati i test sierologici nelle scuole: effettuati i primi 300 prelievi

20 agosto 2020 a

Al via l’indagine di siero prevalenza dedicata al personale della Scuola. Effettuati i primi 300 prelievi. La Direzione Aziendale della Asl di Rieti comunica l’avvio dell’indagine di siero prevalenza dedicata a tutte le figure professionali delle scuole, di ogni ordine e grado della provincia di Rieti: infanzia, primaria, secondaria primo grado, secondaria secondo grado, compresi gli Istituti paritari. I plessi scolastici coinvolti saranno in tutto 44. Questa mattina, presso il centro prelievi dell’ospedale de’Lellis di Rieti, il personale del servizio assistenza proattiva infermieristica API, ha eseguito i primi 300 test. L’Azienda Sanitaria Locale di Rieti, grazie alla collaborazione dell’Ufficio scolastico provinciale territoriale di Rieti, erogherà il test di siero prevalenza a docenti, educatori, operatori di sostegno, assistenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), studenti disabili e insegnanti di sostegno. Il personale scolastico coinvolto conta 3566 unità di cui circa 2000 nel capoluogo. I centri di prelievo per l’erogazione del servizio saranno allestiti in cinque diversi sedi territoriali: Rieti (laboratorio analisi ospedale de’ Lellis – viale Kennedy snc), Poggio Mirteto (Distretto salario mirtense – via Finocchieto snc), Magliano Sabina (Casa della Salute – vocabolo Filoni 1), Amatrice (PASS area opera don Minozzi), Leonessa (Poliambulatorio – via Aldo Moro 6). In caso di positività al test di siero prevalenza o in caso di presenza di anticorpi, la persona verrà sottoposta al test molecolare (tampone) per la verifica della positività al COVID-19. In attesa di esecuzione e referto del tampone, il soggetto dovrà osservare le misure necessarie di isolamento. Altre modalità di erogazione del test, legate a particolari esigenze o a richieste che dovessero pervenire dagli Istituti scolastici, saranno concordate e definite con i dirigenti delle strutture. Il personale API consegnerà alla persona che ha eseguito il test, il foglio per il ritiro online del referto. Inoltre, la Direzione Aziendale della ASL di Rieti, ha predisposto ulteriori date di ‘recupero’ per coloro che decidessero di aderire all’indagine di siero prevalenza, in un secondo momento: il periodo di recupero individuato si estende dal 7 al 10 settembre. La Direzione Aziendale precisa inoltre che, per chi avesse problemi a raggiungere le sedi di prelievo, ad esempio per impedimenti fisici (vedi discenti con disabilità), la Asl di Rieti, attraverso il personale API, eseguirà il prelievo direttamente al domicilio del richiedente.