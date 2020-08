Fara Sabina elezioni comunali, in anteprima tutti i nomi dei candidati delle 4 liste

Paolo Giomi 20 agosto 2020 a

A poco meno di 48 ore dal termine ultimo per la presentazione delle liste – il conto alla rovescia terminerà alle 12 di sabato 22 agosto – il quadro elettorale per il rinnovo del consiglio comunale di Fara in Sabina sembra essere pressoché definito. Tanto che in queste ore sono diversi i candidati, appartenenti alle rispettive coalizioni, che si stanno recando negli uffici comunali per apporre la firma, e quindi ufficializzare, di fatto, la candidatura. Molte indiscrezioni dei giorni scorsi sono state confermate, altre smentite. Non molte, ma comunque presenti, le novità dell’ultima ora. Nonostante si tratti di una proiezione ufficiosa e non ancora ratificata dagli organi preposti, il Corriere di Rieti è in grado di presentare, in anteprima e nella loro completezza, le quattro liste elettorali che si confronteranno i prossimi 20 e 21 settembre a sostegno dei rispettivi candidati a sindaco. Anche l’ordinamento, scelto con un criterio puramente casuale, può non corrispondere a quella che sarà l’effettiva “numerazione” delle liste.

PATTO CIVICO “IL PONTE” Candidato sindaco Daniela Simonetti Candidati consiglieri Giorgio Rosati, Donatella Mangiapelo, Tebaldo Lazzari, Valentina Bianchilli, Mirella Bianchini, Franco Gentili, Michael Lorenzini, Enza Pietrangelo, Nicoletta Giuli, Massimo Griscioli, Ivano Fioravanti, Valeria Crescenzi, Demis Simei, Tamara Fioravanti, Andrea Diddoro, Gabriella Raulli

LISTA “UNITI PER FARA” Candidato sindaco Roberta Cuneo Candidati consiglieri Giacomo Corradini, Fabio Bertini, Simone Fratini, Chiara Costantini, Paola Trambusti, Mauro Pinzari, Fabio Foresi, Eleonora Oppes, Cristian Mechelli, Giorgia Simonetti, Pamela Martini, Cristina Di Felice, Sabrina Gervasoni, Benedetta Raponi, Antonino “Tony” La Torre, Giulia Silvi

LISTA “NOI FARA” Candidato sindaco Marco Marinangeli Candidati consiglieri Davide Basilicata, Maria Di Giovambattista, Marco Marcotulli, Matteo Mancini, Angelo Salvati, Emiliano Casella, Monica Serpietri, Paolo Foglietta, Beatrice Righetti, Robert Mereuta, Elisabetta Onori, Giorgio Giovannelli, Anna Linda Soldati, Marco Biancolini, Giorgia Santarelli, Luca Teodori

LISTA “FARA MERITA” Candidato sindaco Vincenzo Mazzeo Alessandro Bielli, Cinzia Giovannini, Franco Cipriani, Carlo Desideri, Lara Scipioni, Mabel Moretti, Alessandro Spaziani, Martina Simonetti, Carlo Alberto Dominici, Mauro Trevale, Tommaso Vicinelli, Fabrizio Mei, Antonella Fronzetti, Antonella Selli, Claudia Civica, Simona Mancini.