Coronavirus, in quarantena il sindaco di Cittareale Francesco Nelli. E' entrato in contatto con positivo

Coronavirus, in quarantena il sindaco di Cittareale Francesco Nelli e il giornalista Marzio Mozzetti in quarantena.

Alle ore 13.45 la Questura di Rieti ha comunicato su indicazione della Asl Roma 1 al sindaco Francesco Nelli e a Mozzetti, che sono stati in contatto con un soggetto asintomatico e positivo al Covid-19 e di cui è stata rivelata la positività due giorni dopo il contatto; tale soggetto, solamente di passaggio nel territorio di Cittareale, è residente a Roma ed è attualmente in quarantena nella propria abitazione nella Capitale.

Come confermato dalla Asl, non essendo immediata un'eventuale trasmissibilità, non ci sono rischi per quanti hanno frequentato il sindaco ed il giornalista amatriciano. A questo proposito sempre l'Asl ha posto in quarantena precauzionale i due soggetti, che non hanno alcun sintomo e che sono in ottima salute, soltanto per evitare possibili rischi. I soggetti saranno sottoposti a tamponi nei prossimi giorni come prevedono le normative sanitarie vigenti.