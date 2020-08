Emergenza Coronavirus, positivo 28enne di Antrodoco rientrato dalla Spagna

20 agosto 2020 a

Un nuovo caso di positività al Covid-19 nella provincia di Rieti. Si tratta di uomo di 28 anni, residente ad Antrodoco, di rientro da una vacanza in Spagna . La Asl fa sapere che sono " 128 i contatti in sorveglianza domiciliare, zero sintomatici". Cinque, invece, le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. In t otale i positivi in ​​provincia di Rieti sono 23. " Gli operatori del Servizio di igiene pubblica della Asl di Rieti, monitorano giornalmente i casi sul territorio ed effettuano le indagini epidemiologiche necessarie alla valutazione e verifica di eventuali casi sospetti. positività al Covid-19 nella provincia di Rieti. Si tratta di uomo di 28 anni, residente ad Antrodoco, di rientro da una vacanza in Spagna Asl fa sapere che sono " Asl di Rieti, monitorano giornalmente i casi sul territorio ed effettuano le indagini epidemiologiche necessarie alla valutazione e verifica di eventuali casi sospetti. Asl di Rieti, monitorano giornalmente i casi sul territorio ed effettuano le indagini epidemiologiche necessarie alla valutazione e verifica di eventuali casi sospetti. La Direzione Aziendale della Asl di Rieti ricorda a tutti i cittadini che è necessario attenersi scrupolosamente alle misure di prevenzione e contenimento del virus Covid-19: indossare la mascherina, mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro, lavarsi spesso le mani e utilizza il gel igienizzante. Asl di Rieti ricorda a tutti i cittadini che è necessario attenersi scrupolosamente alle misure di prevenzione e contenimento del virus Covid-19: indossare la mascherina, mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro, lavarsi spesso le mani e utilizzare il gel igienizzante ".