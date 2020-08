Scuola, aule divise con i pannelli per garantire il distanziamento degli studenti

Paola Corradini 20 agosto 2020 a

Si corre. Contro il tempo, la mancanza di spazi e la scarsa risposta alla manifestazione d'interesse da parte di enti e privati. Il 14 settembre è vicino e la carenza di aule per mantenere il distanziamento è una spada di Damocle che pende sul Comune di Rieti, per le scuole di sua competenza, e sulla Provincia, per gli istituti superiori cittadini e degli altri comuni. “Per questo – dice la consigliera provinciale con delega all'edilizia scolastica, Claudia Chiarinelli – i lavori a Palazzo Ricci, di proprietà della Curia e che ospitavano gli uffici finanziari del Comune, devono accelerare. Ci sono tutte le certificazioni e massimo in un mese e mezzo potrebbe essere pronto. Inoltre, terminati i lavori a Palazzo Aluffi, laboratori e aule dell'università verrebbero trasferiti in via Cintia liberando circa 50 aule ai Geometri. Terminare gli interventi a Palazzo Ricci significherebbe avere 15 aule a disposizione all'istituto per Geometri dove ha sede la facoltà di Scienza della Montagna che si trasferirebbe nella struttura di piazza Oberdan”. Nel frattempo la Provincia ha richiesto, come lo scorso anno, l'utilizzo delle aule al piano terra, sempre dei Geometri, alla Sabina Universitas. “Subito dopo il lockdown – prosegue la Chiarinelli – abbiamo stilato progetti per tutte le scuole per ottimizzare gli spazi, in accordo con i dirigenti scolastici, utilizzando i 500mila del Miur. Sono stati effettuati sopralluoghi, stilati i computi metrici e individuate le ditte che dovranno eseguire i lavori di edilizia leggera”. In pratica, in alcuni istituti, dove possibile, verranno divise le aule magne con pannelli modulari. Qualche problema in più in provincia dove alcune scuole stanno già impostando la didattica a distanza in vista dell'inizio dell'anno scolastico e in attesa di soluzioni. Al Rocci di Poggio Mirteto si sta pensando all'allungamento della settimana con le lezioni anche il sabato. “Per quello che ci riguarda – spiega ancora – stiamo lavorando sugli interventi di edilizia leggera e sul potenziamento della connessione internet. Il 25 agosto convocherò una commissione, con maggioranza e opposizione, per riferire quanto stiamo facendo”. La mancata risposta alla manifestazione di interesse per la messa a disposizione di immobili non aiuta. “In città ne sono arrivate 8, dalla provincia nemmeno una. Purtroppo, quelle presentate in città da privati o non erano idonee per la vulnerabilità sismica dei siti indicati, come la struttura in via Moisè di Gaio, o non rispondevano ai tempi di intervento richiesti (vedi i capannoni della ex Bmw con il proprietario che ha chiesto cento giorni dalla firma del contratto, o l'ex Bosi dove manca la documentazione che acclari la sicurezza). Stesso discorso per alcuni capannoni del nucleo industriale dove la tempistica o i parametri sulla sicurezza non erano adeguati”. L'unica manifestazione d'interesse che potrebbe essere valida è quella del convitto dell'Alberghiero sulla Salaria, anche se “stiamo aspettando il progetto definitivo, i tempi di consegna e la cifra dell'affitto mensile”.