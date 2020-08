Trasporti pubblici, parte la campagna abbonamenti: sconti per gli studenti

19 agosto 2020 a

Parte oggi la campagna abbonamenti Asm a tariffe agevolate, rivolta agli studenti frequentanti le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Rieti. Quest’anno, con l’obiettivo di contribuire al contenimento del contagio da Covid, l’azienda ha predisposto una serie di misure volte a garantire la sicurezza degli utenti e degli addetti al servizio. Le richieste di rilascio/rinnovo degli abbonamenti potranno avvenire all’ufficio clienti Asm presso la sede aziendale di via Donatori di Sangue, 7 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13, il martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Gli accesi saranno contingentati e potranno accedere al massimo 20 clienti al giorno; nell’androne dell’azienda saranno posizionati i numeri. Per il rilascio dell’abbonamento sarà necessario fornire: modulistica compilata in ogni sua parte (disponibile sul sito www.asmrieti.it nella sezione “trasporto scolastico”) non disponibile in azienda; fotocopia della carta d’identità (fronte retro) del richiedente in corso di validità; eventuale delega corredata del documento di identità del delegante e del delegato; fototessera del titolare dell’abbonamento o per il rilascio della tesserina per l’acquisto del mensile studenti. Sarà possibile scegliere tra due tipologie di abbonamento: il mensile studenti da 9.30 euro - riservato agli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo (fino al secondo anno di superiori e 15 anni di età), residenti nel Comune di Rieti, utilizzabile solo durante il periodo scolastico e che dovrà sempre essere presentato al personale verificatore insieme al tesserino rilasciato dall’ufficio clienti, attestante il diritto all’utilizzo della suddetta tipologia di abbonamento - e l’annuale studenti da 124 euro sottoscrivibile da tutti gli studenti, residenti e non, compresi gli universitari.