Petrella Salto, i cittadini continuano a protestare per il servizio idrico

Francesca Sammarco 20 agosto 2020 a

a

a

Tappi di calcare, tubature colabrodo, riduzione di flusso idrico da parte del Consorzio acquedottistico marsicano (per i Comuni della valle del Salto e del Turano serviti dall’acquedotto abruzzese), frazioni in alta quota con mancanza di pressione, aumentate presenze nel periodo estivo: non c’è nulla di nuovo, tranne il gestore Aps e le tariffe più elevate, approvate dalla conferenza dei sindaci.

A rivolgersi al segretario generale Uil Rieti Alberto Paolucci per segnalare gli aumentati disagi rispetto agli anni passati è Alberto Micarelli, medico in pensione e non residente, la cui famiglia è originaria di Staffoli . “Fin dalla fine di giugno- scrive Micarelli - è iniziata la riduzione del flusso idrico, fino a cessare del tutto. Prima nelle abitazioni più in alto, poi in tutte le altre”. Si è resa necessaria la chiusura notturna per avere flusso idrico almeno la mattina, i tecnici sono intervenuti per riparare alcune rotture, ma “poi non abbiamo più visto nessuno”.

L’esposto ai carabinieri (che qualcuno voleva trasformare in denuncia) risale al 10 agosto. Nei giorni scorsi sono tornati gli operai, “forse a seguito di articoli sui quotidiani e l’interessamento del sindacato?” domanda Micarelli, che sottolinea l’aggravamento dei costi per gli utenti senza un miglioramento del servizio. In tutto il Cicolano - e non solo in questa area della provincia reatina - la situazione è analoga, con rifornimento di autobotti e chiusure notturne.