Frontale Villa Reatina all'ingresso della superstrada: due feriti. Strada bloccata

19 agosto 2020

Frontale Villa Reatina all'ingresso della superstrada: due feriti.

L'incidente è avvenuto intorno alle 21.15 del 19 agosto in via Salaria all'altezza dell'incrocio per la superstrada. Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate frontalmente mentre una stava svoltando verso la superstrada. Sono rimasti feriti i due conducenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno trasferito le due persone al pronto soccorso dell'ospedale de Lellis. Sul posto anche la polizia per i rilievi del caso. Sulla strada si è proceduto per circa un'ora a senso unico alternato. Ripercussioni alla viabilità cittadina.