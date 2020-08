Rieti, la scuola riapre tra mille incertezze

Laura Varone 19 agosto 2020 a

La riapertura delle scuole si avvicina per i 19.228 studenti reatini di ogni ordine e grado nonostante siano ancora tante le incertezze legate alla ripresa delle lezioni il 14 settembre. Si parla infatti di orari delle lezioni scaglionati, di mascherine obbligatorie e di distanziamento sociale come se fosse facile controllare le distanze tra bambini e ragazzi, non tanto durante le lezioni quanto piuttosto negli spostamenti o alla ricreazione. Molti istituti hanno già provveduto ad organizzare le aule per la riapertura ma resta ancora in piedi la questione relativa alle aule dell'Asi, troppo piccole, per le quali la dirigente scolastica responsabile ha chiesto un'altra organizzazione. I dirigenti sono stati tutti chiamati a un ulteriore monitoraggio sugli spazi ancora da trovare per la ripartenza e si sono già attivati per riorganizzare al meglio la didattica in presenza, con alla mano le disposizioni del Governo. E continuano a darsi da fare per mettere in pratica le indicazioni per preparare le scuole già per il primo settembre, quando inizieranno i corsi di recupero per medie e superiori. Per l’anno scolastico 2020/2021 saranno 2.718 i piccoli che entreranno per la prima volta nella scuola dell’infanzia, divisi in 149 sezioni, mentre la scuola primaria accoglierà 5.544 bambini suddivisi in 345 classi. I più numerosi sono gli studenti della scuola secondaria di secondo grado: 7.261 tra ragazzi e ragazze della provincia reatina che andranno a formare 399 classi. Per quanto riguarda invece la scuola media, gli alunni saranno 3.705 ripartiti in 202 classi. Sul fronte docenti, il ministero dell’Istruzione ha istituito per la prima volta le graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) e sono state delegate le scuole polo alla valutazione dei titoli degli aspiranti all’inserimento in queste graduatorie. Inoltre, il ministero co ha assegnato all’Ufficio scolastico regionale per il Lazio la quota parte di 7.524 facoltà assunzionali per le immissioni in ruolo. Nella provincia di Rieti ce ne saranno 289 in totale su tutti gli ordini di scuola, sostegno compreso. Ad oggi in tutta la provincia i posti coperti per la scuola dell’infanzia sono 323; 654 per la scuola primaria, 530 nella scuola secondaria di primo grado e 825 per gli istituti superiori. In merito poi alla possibilità di ricercare spazi alternativi da parte delle scuole, la preoccupazione resta quella di non poter trovare a Rieti, già in difficoltà sul tema dell’edilizia scolastica dopo il sisma del 2016, locali idonei per far rientrare i ragazzi a scuola in totale sicurezza, non solo relativamente alle norme sul distanziamento che pure sono indispensabili per salvaguardare la salute di tutti. Per rispondere a questa necessità, legata anche e soprattutto a un eventuale aumento dei contagi in autunno, gli istituti scolastici potranno cercare spazi anche ad anno scolastico iniziato.