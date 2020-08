Rieti, il piano quadro per le Porrara nasce tra le contestazioni

Alessandro Toniolli 19 agosto 2020 a

Il piano quadro per la zona di Porrara suscita le critiche di due associazioni di proprietari dei terreni coinvolti, l’assessore comunale all’Urbanistica, Antonio Emili, difende l’operato dell’amministrazione, ma anche il suo predecessore Giovanni Ludovisi esprime grandi perplessità.

“La proposta - dice l’ex assessore - presenta delle criticità tali che dovrebbero allarmare non solo i proprietari dei terreni della zona, i quali in massima parte vedranno sfumare le loro aspettative e in taluni casi anche le loro ambizioni e i loro diritti, ma la cittadinanza tutta”.

Il comitato spontaneo dei proprietari dei terreni, dopo una riunione, ha fatto infatti sapere di non condividere “le indicazioni e le modalità con cui il Comune propone l’assetto di quest’area” rivendicando “il ruolo di protagonisti nelle scelte riguardanti le zone interessate”. E contestando “all’assessorato di procedere a incontri con singoli tecnici, di cui non si conoscono i criteri di convocazione e i poteri di rappresentanza e decisionali”.

Entrando poi nel merito, è la procedura ad essere contestata in quanto la stessa, mediante il piano quadro in tale forma, non apparterrebbe alla procedura amministrativa comunale. Infine denunciano “che tale piano quadro ribalta la filosofia di gestione del territorio nelle zone interessate, che dovrebbe essere ad esclusiva iniziativa dei privati con l’oculata e attenta supervisione dell’ente locale, che deve garantire la legalità nonché la corretta applicazione dello strumento urbanistico vigente”.

Ai proprietari, che si sentono estromessi dalla loro possibilità decisionale, risponde l’assessore Emili che rispedisce le accuse al mittente rivendicando come la pianificazione che si sta adottando per quel perimetro sia “piuttosto l'atto col quale l'assessorato all'Urbanistica ha reso finalmente giustizia a quei cittadini che dal 2002 pagano l'Imu sui terreni situati nel perimetro delle Porrara senza avervi mai potuto costruire nulla di concreto e ciò a causa e in conseguenza della prolungata inerzia con la quale i precedenti amministratori hanno disatteso l'obbligo di adottare il piano quadro”. Emili nega anche qualsiasi volontà di chiusura alla partecipazione ricordando di aver “concesso a chiunque vi abbia interesse la facoltà di formulare proposte e osservazioni contro il provvedimento elaborato dall'amministrazione comunale”. Al coro di dissenso si unisce anche l’associazione Rieti Democratica Liberi e Forti che, attraverso una serie di rilievi tecnici di carattere urbanistico e procedurale, contesta l’operato del Comune in sei punti, cominciando da quello per cui il piano quadro non è “un programma urbanistico e non conoscendone procedure e contenuti deve richiedersi apposito parere alla Regione Lazio”.

Insomma, l’operazione che dovrebbe portare ad assumere un volto nuovo a quest’area della città parte tra le contestazioni; alle parti adesso il compito di trovare la sintesi.