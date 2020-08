Mascherine obbligatorie dopo le 18. Per i reatini va bene così: "Misura necessaria"

Paola Corradini 17 agosto 2020 a

Chiusura fino al 7 settembre di sale da ballo, discoteche e locali similari anche all’aperto oltre all'obbligo, dalle 18 alle 6, di utilizzare mascherine, anche all’aperto, in locali, bar, ristoranti e pub, oltre che in tutti i luoghi pubblici dove si formino assembramenti. Questo il contenuto dell’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine del vertice Governo-Regioni convocato dopo l'aumento dei casi legati al Covid. Se il problema discoteche in città è relativo, visto che non ce ne sono, diventa più complesso quello legato alle attività, come pub e locali del centro e non solo.

Già nelle scorse settimane i controlli da parte delle forze dell'ordine, soprattutto nel fine settimana, si erano fatti più serrati. Da ieri l'obbligatorietà di indossare il dispositivo di sicurezza all'ora dell'aperitivo e dopo cena, nei luoghi dove l'assembramento è inevitabile, ha scatenato una vera e propria guerra - sui social e non - tra favorevoli e contrari. La domanda "quindi il virus lavora solo di notte?" è diventata un tormentone cui in molti rispondono che “dalle 18 si creano più assembramenti”, come dicono Alessia C. e Luca D., che chiedono “l'obbligo incondizionato di indossare la mascherina tutto il giorno. C'è chi è costretto a lavorarci, mi sembra ragionevole andare in giro all'aria aperta con la mascherina sempre indosso”. Anche per Davide S. “le mascherine devono essere indossate sempre, sia nei locali pubblici che privati e anche all'aperto e soprattutto a ogni ora”. “Ci sono ragazzi che la sera escono e vanno in giro senza mascherina e poi tornano a casa da genitori e nonni” dice Antonietta. “Sulla mascherina non abbiamo nulla da eccepire - aggiunge Francesco Cimmino, presidente dell’associazione Ha.Be.Re., che riunisce i proprietari dei locali della movida - anche se personalmente lo trovo un rimedio inutile; si è fatta di tutta l'erba un fascio, senza che nessuno si assuma le proprie responsabilità, ma questo è un mio pensiero. La mascherina indossata all’aperto è una precauzione che gran parte delle persone già adottava”.

“Da ieri c'è questo obbligo che magari avremmo dovuto seguire anche nelle settimane precedenti – dice Diego Grillo del Sazerac Caffé – ma sono certo che ognuno di noi metterà il massimo dell'impegno per far rispettare questo obbligo. Continueremo a farci aiutare dal servizio d'ordine nei fine settimana e a far entrare poche persone alla volta. Chiediamo comprensione anche ai clienti che potranno continuare a fare un aperitivo o andare a cena fuori purché muniti di mascherina”.

Quindi, se molti si dicono favorevoli all'ordinanza, altri si chiedono perché sia stata imposta per alcuni luoghi mentre in altri no e soprattutto perché in orari ben definiti. Invece a essere presa di mira è ancora una volta la movida, termine per altro utilizzato in modo errato per indicare il divertimento e la vita notturna visto che nasce come movimento sociale ed artistico in Spagna alla fine degli anni Settanta con la caduta della dittatura franchista, per marcare una rinascita culturale e sociale. Nulla a che fare con serate alcoliche e spesso vandaliche da parte di giovani e meno giovani che non saranno fermati certamente da una mascherina.