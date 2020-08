Acqua salata per chi non è residente, a Torano proprietari seconde case in rivolta

Francesca Sammarco 18 agosto 2020 a

I cittadini non residenti della frazione di Torano protestano con Aps per le tariffe elevate, oltre che per il servizio (in molte frazioni del Cicolano l’acqua scarseggia o è addirittura assente per giorni) e hanno lanciato una petizione per chiedere la revisione al ribasso delle spese fisse, “aumentate di ben dieci volte per i non residenti”. Altre frazioni fuori del territorio di Borgorose hanno lo stesso problema e i cittadini di Torano, per concordare azioni comuni, hanno convocato un incontro dei cittadini non residenti che si terrà il 24 agosto, alle 17,30, nella parrocchia di San Martino a Torano (rispettando il distanziamento).

Per firmare la petizione e avere ulteriori informazioni, ci si può rivolgere al bar di Torano in largo San Sebastiano. I non residenti protestano contro spese fisse “assolutamente eccessive e ingiustificate”. Ciò, dicono, non incentiva il rientro nelle seconde case e mortifica l’economia del territorio già in crisi, che conta sulle presenze estive. Viene contestato l’importo della quota fissa/anno per i non residenti, pari a circa 10 volte quella dei residenti ( 62,682169 euro contro 6,569046) e dell’’imposta variabile con una differenza ingiustificata rispetto alle tariffe dei residenti, per importo e mc degli scaglioni; importi di quota fissa e quota variabile per i non residenti relativamente al servizio idrico che “non hanno riscontro in altri Comuni (vedi le tariffe di Roma ATO2)”. Nella petizione viene richiesta la riduzione dell’importo della quota fissa, la sua parametrazione alle ridotte ore di erogazione fino a quando il servizio non diventerà h24, la riduzione dell’importo della quota variabile, fissandolo a importi più equi”.