Montopoli di Sabina, al via le domande preventive per il servizio scuolabus

Elisa Sartarelli 18 agosto 2020

Trasporto scolastico, via alle domande. "In seguito alla diffusione del Covid - dice il sindaco di Montopoli di Sabina, Andrea Fiori - questa Amministrazione ha dovuto far fronte a diverse e complicate sfide per assicurare l’erogazione dei servizi fondamentali. Il distanziamento sociale impone scelte ponderate nonché sacrifici da parte dell’Amministrazione e dei cittadini. Per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico, vogliamo garantirne a tutti la fruizione ritenendolo fondamentale. Per questo si è deciso di attivare una procedura tesa a ricevere le richieste di iscrizione che in questa prima fase hanno valore esplorativo, al fine di consentire valutazioni precise in merito all’organizzazione del servizio, nel rispetto della normativa emergenziale vigente. Tali richieste saranno considerate definitive all’atto della conferma del servizio e delle deliberazioni assunte dalla giunta comunale, che verranno successivamente comunicate sul sito istituzionale".

Sono stati individuati in via preliminare vari punti di raccolta, che potranno essere confermati o variati. Le richieste per lo scuolabus per il 2020-2021 dovranno pervenire entro mercoledì 26 agosto alle 13 alle seguenti e-mail: [email protected] Il modulo da compilare è scaricabile dal sito ufficiale del Comune. "In questa prima fase - aggiunge Fiori - non è previsto il pagamento al momento dell’iscrizione e sarà cura dell’ufficio competente comunicare le modalità e le tempistiche di pagamento che dovranno comunque essere effettuate mediante il sistema Pago PA. Coloro che non faranno l’scrizione entro i termini non potranno essere ammessi al servizio". Le tariffe restano invariate rispetto all’anno scorso.

eli. sar.