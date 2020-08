17 agosto 2020 a

Terremoto: ad Amatrice, la terra torna tremare nella notte: scossa di magnitudo 2.9. Un fantasma che ritorna. A pochi giorni dal 24 agosto, giorno del quarto anniversario del sisma che nel 2016 ha spazzato via gran parte del paese. Alle 1.15 si è verificata una scossa con epicentro nel territorio di Amatrice. Secondo l'Ingv la scossa è stata di magnitudo 2.9 e si è verificata a una profondità di 12 chilometri. I comuni più vicini all'epicentro sono appunto Amatrice e Accumoli, quelli più colpiti dal sisma di 4 anni fa. La scossa arriva proprio mentre i due paesi si preparano a ricordare le vittime. Ad Amatrice per il 24 è in programma una fiaccolata, nel rispetto delle norme anti-covid, ad Accumoli ci sarà una celebrazione nella frazione di Grisciano.