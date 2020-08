Sisma, a Rieti 102 famiglie ancora costrette a vivere lontano da casa. Ma spunta anche qualche furbetto

17 agosto 2020 a

Il 24 agosto si celebra il quarto anniversario del sisma del Centro Italia che ha raso al suolo in una manciata di secondi Amatrice e Accumoli portando morte e distruzione. A distanza di anni in quei luoghi la ricostruzione ancora stenta a decollare e l’emergenza abitativa è tangibile anche nel capoluogo dove pure gli effetti di quelle scosse sono stati limitati. Nel solo Comune di Rieti, infatti, ad oggi sono 102 le famiglie (per un totale di 315 persone, di cui 31 in validi e 63 con una età superiore ai 65 anni) che sono costrette ancora a vivere lontano dalle proprie abitazioni ancora danneggiate e quindi dichiarate inagibili dopo i sismi del 2016 e 2017. Nuclei familiari che ancora percepiscono il contributo di autonoma sistemazione (Cas) con importi che variano da un minimo di 400 euro ad un massimo di 1300 euro mensili a seconda dei componenti del nucleo stesso.

Per queste famiglie il Comune ha erogato per il periodo da maggio a giugno 2020 un importo totale di 139.222,04 euro di cui 72.722,04 per il mese di maggio e 66.500,00 per quello di giugno (in sette hanno rinunciato al Cas perché tornati in possesso delle proprie abitazioni o per altri motivi). E sarà così fino al prossimo 31 dicembre come previsto dalla proroga del decretone. “Ovviamente – fanno sapere dal Comune di Rieti – l’elenco deI richiedenti è sottoposto periodicamente a controlli incrociati da parte della polizia locale e della guardia di finanza per accertare se i richiedenti risiedano effettivamente al domicilio indicato e non nell’abitazione danneggiata dal sisma o se abbiano compilato correttamente tutti i dati richiesti dalle domande autocertificate”.

In questo caso, dopo i 32 casi (su 350 richieste) scoperti ad Amatrice dalle fiamme gialle anche nel capoluogo qualche furbetto è finito nella rete dei controlli incrociati. Oltre venti le richieste irregolari scoperte di cui la metà hanno provveduto a restituire al Comune le somme percepite indebitamente relative al Cas per un totale di 65.534,81 ma solo dopo l’avvenuto accertamento della Procura di Rieti.

Ma se le famiglie che usufruiscono del Cas sono 104 molte di più sono 400 le abitazioni dichiarate ancora inagibili. Al 29 giugno erano state presentate in tutto per danni lievi 968 istanze di cui 177 archiviate, 430 concluse, 131 in lavorazione e 230 sospese. Per quanto riguarda Rieti sono state presentate 119 domande su 269. Un totale del 40%. Quanto ai danni gravi la situazione è ancora peggiore: 21 su 179 pari al 15%. Probabilmente se si fosse messo tutti nella condizione di poter riparare in tempi rapidi almeno i danni lievi alle proprie abitazioni, si sarebbe evitato questo sperpero di denaro pubblico.