Terremoto 2016, ad Accumoli e Amatrice settimana di commozione e ricordi per il quarto anniversario

Per Amatrice e Accumoli quella appena iniziata sarà una settimana da vivere tra ricordi, commozione e commemorazioni. Lunedì prossimo, infatti, cadrà il quarto anniversario del sisma che ha devastato l’intero centro Italia. Era il 24 agosto 2016 quando la terra tremò con violenza inaudita portando morte e distruzione. Tra Amatrice e Accumoli alla fine saranno 300 le vittime. L’amministrazione comunale di Amatrice si sta organizzando per ricordare quel drammatico evento. L’emergenza sanitaria dovuta al Covid che pure ha risparmiato gli amatriciani imporrà delle misure straordinarie.“Ci stiamo organizzando per la fiaccolata notturna tra il 23 e il 24 in pieno rispetto delle norme sanitarie – ha ricordato il sindaco di Amatrice Antonio Fontanella – e per la messa dedicata alle vittime celebrata dal vescovo Pompili al campo sportivo (diretta su Rai uno alle 11) con i partecipanti ben distanziati e la misurazione della temperatura”.

Ad Accumoli veglia dalle 21.15 nella frazione di Grisciano e messa alle 18 tra le Sae di Accumoli. Confermato il lutto cittadino con la chiusura di uffici ed esercizi commerciali. Nei giorni scorsi erano apparsi manifesti critici nei confronti del governo e il consigliere regionale, Sergio Pirozzi, aveva lanciato un appello al premier e ai ministri competenti: “Quando ricorderete i 4 anni di emergenza totale, invece di celebrarli con la solita passerella e le solite promesse, fatelo dandoci una parola certa sul futuro di chi lotta per sopravvivere a casa sua. Oppure restate a casa”. Nel frattempo anche dalla Regione Lazio si attende la conferma della cerimonia di posa in opera della prima pietra del nuovo ospedale Grifoni.