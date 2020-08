Rieti, multe assembramenti. Locali in rivolta: "Così ci cacciano i clienti"

17 agosto 2020 a

a

a

I titolari dei locali della zona del Ponte Romano confermano il loro impegno a svolgere le loro attività in maniera responsabile, ma reclamano rispetto per il loro lavoro. Francesco Cimmino rappresenta Habere, associazione reatina di imprenditori del settore dell’ospitalità e della ristorazione: undici imprese che danno lavoro a 62 persone. Persone e aziende che vengono da un susseguirsi di eventi negativi che hanno colpito un tessuto già asfittico, dal terremoto fino al lockdown che li ha costretti ad abbassare le serrande, spingendo alcuni a reinventarsi nel catering, comunque con incassi molto lontani da quelli consueti. Nonostante questo il settore, senza aver goduto di particolari sussidi o aiuti pubblici, manda segnali che vanno in contro tendenza, con nuove aperture e aumento degli occupati. Oggi le preoccupazioni, con l’aumento dei contagi si fanno più insistenti, con il rischio paventato di nuove chiusure. Da più parti giungono richieste di maggiori controlli. “Credo che essere più controllati di quanto già non siamo sia impossibile - dice Francesco Cimmino -. Noi come gestori più di quanto stiamo facendo non possiamo fare”. La pressione dell’azione delle forze dell’ordine, andata sempre crescendo, ha comunque già prodotto degli effetti sulle attività della zona “con i controlli a tappeto dell’ultima settimana abbiamo già notato una flessione negli incassi, i clienti si sentono disincentivati a frequentare i nostri locali”.

Altra nota dolente è la pulizia, con ripetute segnalazioni soprattutto nel fine settimana: “Oltre ad avere un accordo con l’amministrazione comunale che prevede l’intervento degli uomini e dei mezzi di Asm dalle tre del mattino, di nostra iniziativa dopo l’orario di chiusura effettuiamo delle pulizie nelle adiacenze dei locali”. Nelle ultime ore si discute di possibili ulteriori restrizioni fino a prevedere il contingentamento degli ingressi in piazze e vie “se le esigenze di salute pubblica lo richiedono, noi lo accettiamo di buon grado. Non siamo degli scriteriati, vogliamo solo lavorare. Comunque nel nostro caso credo si possa ancora far ricorso al buon senso ed all’educazione, parliamo di un’area in cui nei momenti di massimo accesso ci saranno 500 o 600 persone. Credo sia una situazione controllabile”. Ogni città ha una sua zona particolarmente vocata alla socialità ed alla ricettività, che completa l’offerta in favore di cittadini e turisti “la zona dove noi lavoriamo lo è diventata naturalmente, forse anche le istituzioni dovrebbero riconoscerlo. Difficile considerarla un’area esclusivamente residenziale” conclude Cimmino.