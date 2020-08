Fara Sabina elezioni comunali. Ultima settimana per il casting delle liste

17 agosto 2020 a

Settimana cruciale per la campagna elettorale che da qui al prossimo 20 settembre porterà al voto i circa 10mila elettori del Comune di Fara Sabina. Tra liste da ultimare – il termine per la presentazione delle candidature è sabato 22 alle ore 12 -, programmi da rifinire, e confronti con le parti da affrontare, per i quattro candidati a sindaco (al momento) quella appena iniziata si annuncia come una delle settimane più calde dell’estate.

In casa centrodestra si prosegue nel tour delle frazioni, che domani pomeriggio (ore 18.30) porterà la candidata a sindaco Roberta Cuneo a confrontarsi con i cittadini del borgo di Fara Sabina. Per parlare di alcuni temi del programma presentato dalla coalizione di centrodestra. Temi che appunto vogliono mettere al centro proprio le frazioni che come detto dalla candida sindaco del centrodestra “sono state per troppo tempo abbandonate dalle precedenti amministrazioni”.

Intanto, considerando anche il progetto civico di Marco Marinangeli candidato sindaco nell’alveo del centrodestra, prosegue la presentazione dei candidati via social del gruppo “Noi Fara”, che ieri hanno aggiunto il 14esimo tassello della lista, presentando la candidatura di Angelo Salvati, residente a Borgo Quinzio, uomo impegnato nel sociale e nel volontariato. Altri due nomi e poi la lista sostenuta a forza dall’ex sindaco Davide Basilicata sarà stata resa pubblica per intero.

Un obiettivo, questo, che invece arriverà solo nelle ultime ore sia per la lista di “Fara Merita”, con Vincenzo Mazzeo candidato sindaco, sia per quella de “Il Ponte” della candidata Daniela Simonetti, entrambe alle prese con gli ultimi affinamenti.

Tutta da scoprire, invece, la strada del Movimento 5 Stelle, che ha dichiarato la propria intenzione di correre in solitaria, proprio come 4 anni e mezzo fa, ma che non ha ancora comunicato né il candidato sindaco (sarà verosimilmente Alessandro Bielli) né tantomeno i candidati in lista. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni visto anche che il tempo comincia a stringere e i giochi quasi fatti per tutti.