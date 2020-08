Coronavirus, secondo giorno di tregua a Rieti. nessun nuovo caso, 600 tamponi drive in

16 agosto 2020 a

Coronavirus, secondo giorno di tregua a Rieti. nessun nuovo caso, 125 in quarantena.

E' stato diffuso il bollettino sanitario della Asl di Rieti del 16 agosto relativo all'emergenza coronavirus. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Il totale dei positivi in provincia è di 25 persone. Sono 125 quelle in quarantena e tra loro non ci sono sintomatici.; 89 le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Prosegue l’attività di prevenzione e contenimento del virus Covid-19: da sabato 8 agosto ad oggi, 16 agosto 2020, presso il drive-in sito in via del Terminillo, in prossimità della Direzione Aziendale della Asl di Rieti, i sanitari del servizio di Igiene pubblica, coadiuvati dagli operatori del servizio di assistenza proattiva infermieristica API, hanno eseguito 600 tamponi oro-nasofaringei (di cui 157 tra venerdì 14 e ieri, giorno di Ferragosto).

Massima è l’attenzione, da parte della Direzione aziendale, sui rientri/transiti di persone provenienti da Grecia, Croazia, Spagna e Malta e più in generale, da tutti i Paesi a rischio. Ogni caso sospetto viene tracciato e monitorato attraverso accurate indagini epidemiologiche. "La delicatezza del momento, con l’evidente innalzamento della curva epidemica, ci porta a rivolgerci ancora una volta a tutti i cittadini: occorre il massimo rispetto delle misure di prevenzione. Distanziamento sociale innanzitutto, così da evitare assembramenti, con l’obbligo di utilizzare la mascherina nei luoghi di maggiore frequentazione", si conclude la nota della Asl.