Anziano pedinato e rapinato mentre rientrava in casa | IL VIDEO

Anziano pedinato e rapinato mentre rientrava in casa.

E' accaduto a Genova il 12 agosto e oggi la polizia ha fermato un 35enne marocchino e la sua ragazza di 27, italiana. Sono accusati di rapina aggravata.

I fatti sono stati ripresi da alcune telecamere di sorveglianza piazzate intorno e all'interno del condominio dove abita la vittima, un uomo di 86 anni con problemi di deambulazione. Nel filmato si vede la coppia di rapinatori arrivare in scooter, poi si vede l'anziano salire le scale e subito dopo la ragazza, con ancora il casco in testa, rubandogli borsello e cellulare.

Secondo la ricostruzione l'86enne, che ha cercato invano di inseguirla, sarebbe stato anche picchiato e minacciato. La ragazza è stata riconosciuta da un poliziotto e messa alle strette ha confessato facendo ritrovare la refurtiva.