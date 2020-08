Asm Rieti rimborserà parte degli abbonamenti per il lockdown

15 agosto 2020 a

Asm rimborserà parte dell’abbonamento del bus inutilizzato durante il lockdown. L’azienda informa infatti che, a partire da ieri, è possibile presentare la richiesta di rimborso utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.asmrieti.it nella sezione mobilità. La modulistica dovrà essere compilata in tutte le sue parti, firmata e rispedita all’indirizzo mail [email protected] entro il 30 settembre 2020, corredata da un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità e dalla copia dell’abbonamento annuale o mensile. Tutti gli abbonamenti fruiti parzialmente potranno essere prorogati alla scadenza per un numero di giorni equivalente a quelli di inutilizzo del titolo. Per informazioni contattare lo 0746.251482.