Ricostruzione, il fontanile di Colli restaurato grazie ai proventi di un libro

In un piccolo paese come Colli - una delle 69 frazioni di Amatrice - il fontanile ha sempre rappresentato una risorsa per l’intera comunità. In questi piccoli borghi, alla fonte si incontravano le donne che, con le conche di rame, procuravano l’acqua per il fabbisogno giornaliero per le proprie famiglie. Gli uomini, d’altro canto, ci conducevano le mandrie di mucche e di pecore per abbeverarle; i bambini ne facevano un parco giochi naturale. La vita sociale del paese ruotava intorno al fontanile che scandiva l’andamento delle giornate con lo stesso ritmo dello scorrere incessante dell’acqua che la fonte regalava. Oggi il fontanile di Colli è stato restaurato grazie ai proventi del libro fotografico “Amatrice il profumo della sua terra” che l’autrice, Adriana Pierini, ha voluto finalizzare al progetto di recupero e restauro delle fontane di Amatrice, valorizzando i profumi di questa terra. Il libro è stato realizzato grazie al sostegno dell’associazione Laga Insieme onlus di Amatrice-Accumoli, promotrice di progetti a favore della salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale delle comunità, e all’appoggio incondizionato degli abitanti di Amatrice. Oggi il recupero di questa fonte segna il tangibile valore della ricostruzione e rappresenta per la comunità il recupero di un passato guardando il futuro. Domani, alle 12, a Colli ci sarà la cerimonia di inaugurazione della fontana restaurata.