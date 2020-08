Nonno spara per sbaglio al nipotino. Autorizzato l'espianto degli organi del bambino di 7 anni morto

15 agosto 2020 a

“E’ stata una disgrazia, stavo pulendo la pistola quando sono inciampato ed è partito il colpo”. E’ questa la versione fornita dal nonno 76enne residente in zona Conca D’Oro, quadrante nord di Roma, che giovedì mattina ha sparato alla nuca al nipotino di 7 anni all’interno della sua abitazione decretandone la morte, come confermato dall’équipe di neurochirurgia del Policlinico Umberto I, dove il piccolo è giunto dopo l’incidente in condizioni disperate. E dove era stato sottoposto immediatamente a intervento chirurgico. L’uomo, un cancelliere in pensione, aveva ricevuto la visita del nipotino e del figlio, padre del bimbo, alla vigilia di Ferragosto. E nell’attimo in cui il papà, residente con la moglie, il bimbo ferito a morte e un’altra bambina a Palombara Sabina, si è recato un secondo in bagno, la Glock calibro 9 dell’anziano signore, regolarmente denunciata e detenuta assieme ad altre due pistole, esplode un colpo che colpisce alla nuca il bambino. Attimi frenetici, in cui accade tutto. Secondo la ricostruzione degli agenti del commissariato di Polizia Fidene-Serpentara, confermata anche dalla testimonianza del 76enne, l’uomo stava pulendo la pistola quando, per motivi al vaglio degli investigatori, ha inavvertitamente sparato un proiettile, colpendo a morte il piccolo. Saranno ora gli esami della polizia scientifica e della balistica sulla traiettoria del colpo a stabilire l’esatta dinamica dei fatti, mentre i due uomini, padre e figlio, sono stati sottoposti ad esame “stup”, per stabilire chi effettivamente tenesse l’arma in mano al momento dello sparo. Il padre del bambino, pure lui ascoltato per ore in commissariato, ha ribadito più e più volte agli investigatori di non essere presente al momento dello sparo, ma di essersi accorto della tragedia pochi istanti dopo. Gli investigatori, al momento, propendono per la versione della tragica fatalità, anche se nessuna pista viene chiusa. Intanto il 76enne è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo, mentre la famiglia del piccolo e l’intera comunità palombarese sono sotto choc. Pare, da quanto appreso, che la mamma del bambino non fosse stata messa al corrente della visita nella casa del nonno, che al momento dell’arrivo di figlio e nipote si trovava in casa da solo. Non sembrano essere state raccolte informazioni di rilievo dalle testimonianze di inquilini e vicini di casa, mentre si continuano a cercare elementi utili all’esatta ricostrizione dei fatti. Autorizzato l’espianto degli organi del bambino.