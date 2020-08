Poggio Mirteto, il gruppo "Impegno Comune": "Servono interventi urgenti all'acquedotto"

Elisa Sartarelli 15 agosto 2020 a

a

a

A Poggio Mirteto servono interventi urgenti di manutenzione dell'acquedotto e l'implementazione di servizi sul territorio relativi alla rete idrica. A farlo presente è il gruppo di minoranza "Impegno Comune", formato da Rachele Tassi e Andrea Fantozzi. Il sollecito è stato inviato il 13 agosto al gestore del servizio idrico integrato Aps - Acqua Pubblica Sabina e per conoscenza al Comune di Poggio Mirteto. Tassi e Fantozzi fanno presenti le perdite d'acqua in via Provinciale Stazione (località Madonna della Misericordia), via Sant'Angelo, via Coste, via Dogana (Poggio Mirteto Scalo), via Ruffilli (Poggio Mirteto Scalo), via Provinciale Stazione (curva di Volpignano), via Ottorino Caproni (località San Luigi) e via San Paolo (adiacente a piazza Martiri della Libertà). Chiedono se questi guasti siano stati segnalati prontamente dall'amministrazione comunale. Inoltre, considerata la posizione centrale in Sabina di Poggio Mirteto, terzo comune della provincia in ordine demografico, propongono "l'apertura di un ufficio per le relazioni con il pubblico in loco, che possa diventare punto di riferimento per il vasto territorio la cui popolazione già afferisce in città per molti altri servizi pubblici". "Impegno Comune" ha inoltre presentato una mozione impegnando la giunta comunale a inoltrare ad Aps le due richieste presenti nel sollecito: l'apertura di un ufficio per le relazioni col pubblico a Poggio Mirteto e la costituzione in pianta stabile di una squadra di operai.