Ferragosto, musica mediterranea nell'area archeologica Trebula Mutuesca

Un Ferragosto all’insegna della musica di grande qualità per Sentieri Interrotti, la manifestazione di teatro e musica diretta da Massimo Wertmuller, che vede la partecipazione di otto Comuni della Sabina e il contributo della Regione Lazio.

Due concerti animeranno due siti meravigliosi della Sabina: il 15 agosto, alle 21,30, nell’area archeologica di Trebula Mutuesca, nel comune di Monteleone Sabino, Antonio Maiello con la sua musica mediterranea e il maestro Stefano Caponi daranno vita a un concerto per due pianoforti dalle sonorità suggestive, frutto di una ricerca profonda nelle culture musicali del sud Italia e del nord Africa.

L’ingresso ai concerti è fissato a 4 euro.

“Nel rispetto delle regole di sicurezza emanate dagli organismi regionali per il contenimento del Covid - dicono gli organizzatori -, è importante prenotare i posti, che sono limitati per il distanziamento, scrivendo all’indirizzo [email protected] Sul sito (si può anche consultare il programma completo”. Inoltre, nei giorni 19, 20 e 21 agosto, nella chiesa di San Martino a Poggio Moiano, andrà in scena la terza edizione dell’EmuFestSabina.

L’evento sarà a ingresso libero fino ad esaurimento posti. Lo start della manifestazione è per mercoledì 19, con musica dal vivo, concreta, acusmatica, video e azioni sceniche. Viste le norme sulla sicurezza anti Covid, gli organizzatori fanno sforzi immani per allestire eventi da una parte all’altra della provincia, eventi che sono il sale dei piccoli borghi del territorio sia dal punto di vista culturale che per il ritorno economico di questi territori.

