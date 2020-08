14 agosto 2020 a

Coronavirus, a Scandriglia positivo ragazzo tornato dalle vacanze a Malta. Sindaco: "No allarmismi".

A dare la notizia è stato il sindaco Lorenzo Ferrante con un messaggio postato sulla pagina Facebook Onestà e Coerenza. "Un ragazzo, di ritorno da Malta, è transitato a Scandriglia e ha frequentato gli amici. Oggi abbiamo saputo che è positivo al Covid-19. Colgo l'occasione per augurargli una pronta guarigione. Come da prassi la Asl ha attivato subito l'indagine epidemiologica per tracciare chiunque è entrato in contatto con il ragazzo. Il personale del Servizio Sanitario chiamerà nelle prossime ore singolarmente le persone entrate in contatto con lui. Voglio ricordare che il coronavirus si trasmette attraverso il contatto stretto con la persona malata", scrive il primo cittadino.



"Tutto questo - continua - però ci induce alla prudenza, senza allarmismo ma con tanta attenzione e senso di responsabilità. Questo è un punto fondamentale, tutto parte da ognuno di noi. Possiamo fare tutto, possiamo vivere questo ferragosto serenamente e nella normalità. Ma dobbiamo farlo osservando le regole: indossare la mascherina, evitare gli assembramenti lavarsi spesso le mani. Poi invito tutti a riflettere ed evitare di diffondere notizie non vere che potrebbero causare danni enormi alle persone oggetto di notizie. Qualsiasi caso accertato da Covid verrà comunicato ufficialmente . Vi invito a rimanere persone corrette e di non diffondere notizie prive di fondamento. Confido nel vostro dovere civico. Un appello lo rivolgo ai giovani. Negli ultimi mesi l'età delle persone infette dal coronavirus è scesa, l'età media è di 39 anni. Per questo ragazzi siate prudenti, divertitevi ma senza eccessi."